BH tem manhã com sensação térmica abaixo de zero

BH tem sensação térmica abaixo de zero nesta terça (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Na manhã desta terça-feira (20/6), entre 06 e 07h, a Região Oeste de Belo Horizonte registrou sensação térmica de - 4,8°C, com temperatura mínima de 11°C.





O inverno se aproxima

O inverno começa nesta quarta-feira, 21 de junho, e termina só em 23 de setembro. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que a estação em Minas Gerais será com menos chuva, tempo seco e pouca umidade.

O Inmet explica que o inverno traz uma massa de ar seco persistente, o que provoca a diminuição da umidade relativa do ar e, consequentemente, favorece a ocorrência de queimadas e incêndios florestais, bem como o aumento de doenças respiratórias.





Além da menor incidência de radiação solar, a estação também se caracteriza pelas incursões de massas de ar frio vindas do sul do continente, provocando queda na temperatura do ar e valores médios inferiores a 22ºC na parte Sudeste do Brasil.