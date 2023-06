Quando começa o inverno em Minas Gerais?

432

Em Belo Horizonte, o fim de semana foi marcado pelo frio e um nevoeiro nesse domingo (18/6), com os termômetros oscilando entre 13°C e 23°C (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Em Minas Gerais, as temperaturas vêm caindo com a chegada do inverno, que começa oficialmente nesta quarta-feira (21/6). Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a terceira menor temperatura do país, marcando 0,3°C por volta das 6h desta segunda-feira (19/6).







Apesar disso, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão em Minas Gerais para 2023 é de um inverno atípico, com temperaturas mais altas que o normal. O clima deve ficar seco, com pouca umidade em torno de 20% ou menos. As chuvas serão poucas, e a Defesa Civil alerta para baixa umidade.







Podem ocorrer geadas pelo estado, associadas às massas de ar, juntamente com o frio. A região Sul, ainda de acordo com o Inmet, teve as menores temperaturas do estado e já registra a possibilidade de geada fraca até amanhã.







Em Belo Horizonte, a umidade também deve ficar baixa ao longo do inverno, com temperaturas entre 15°C e 25°C até setembro, quando acaba a estação.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata