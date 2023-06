Campanha do agasalho continua em BH

432

O Serviço Social Autônomo (Servas) encaminha as roupas para instituições socioassistenciais que atendem idosos, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes em vulnerabilidade social (foto: Divulgação)

A campanha do agasalho está sendo realizada em Belo Horizonte desde maio deste ano e vai se estender até 30 de agosto. A Arquidiocese de BH, o Serviço Social Autônomo (Servas) e a Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis) participam da iniciativa.

A campanha pretende coletar desde itens de vestuário e cobertores até kits de higiene e alimentos não perecíveis. As doações também podem ser feitas via Pix para a Amagis (Banco do Brasil - Ag: 1615-2 C/C: 33003-5) e do Servas (Chave PIX 991630836 – Caixa Econômica Federal – Conta corrente 3529-1).

Sapatos avulsos, tênis rasgados, meias furadas, roupas sujas ou rasgadas não devem ser doadas. O Servas ressalta que não possui local para lavagem das roupas e, por isso, pede que as pessoas entreguem peças limpas para as doações.

As doações são destinadas para instituições socioassistenciais que atendem idosos, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.



Pontos de Coleta

Arquidiocese de Belo Horizonte

Rua Além Paraíba, 208, bairro Lagoinha - (31) 3422-7141

Amagis

Rua Albita, 194, Cruzeiro - (31) 3079-3499

Av. Augusto de Lima, 1549 Barro Preto - Sala da Amagis no Fórum Lafayette - Edifício Governador Milton Campos

Av Raja Gabáglia, 1753, Luxemburgo - Sala da Amagis no Fórum Lafayette - Unidade Raja Gabaglia

Servas

Ave. Cristóvão Colombo, 683, Savassi - (31) 3349-2400

Unidades Super Nosso