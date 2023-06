Mulher chama policial militar de 'negro fedorento' e vai presa

432

Ao receber voz de prisão, mulher disparou uma série de ofensas aos policiais militares (foto: PMMG/Divulgação)

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante, nesse domingo (18/6), no Aglomerado da Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte, acusada de racismo contra policiais militares.

Identificada como Vanessa Paz Lacerda, ela foi abordada por uma viatura militar por estar pilotando uma motocicleta sem uso de capacete.

Tão logo pararam a mulher, os militares desconfiaram que ela estava embriagada. Foi dada voz de prisão e, nesse momento, Vanessa passou a xingar os policiais.

"Seu filho da p…, seu negro fedorento, tenho dó dessa farda que ocê carrega”, gritava, o que foi gravado em vídeo. Ela se recusou a fazer o teste de bafômetro.

Na verificação da documentação da motocicleta, os policiais detectaram que o documento estava vencido. O veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio do Detran-MG.

Confira nota da Polícia Militar, na íntegra:



“Na data de 18 de junho de 2023, por volta das 6h40, na Praça do Cardoso localizada no Aglomerado da Serra, os policiais militares pertencentes ao Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco (Gepar), durante o atendimento de uma ocorrência, visualizaram uma motocicleta sendo conduzida por uma mulher sem capacete. Ao realizar a abordagem, constatou-se que a condutora apresentava diversos sinais de embriaguez, tais como: hálito etílico, andar cambaleante e olhos avermelhados. Diante caracterização do flagrante do crime de embriaguez ao volante, a condutora recebeu voz de prisão em flagrante delito, sendo resguardado todos os seus direitos constitucionais.



Na sede da 127ª Companhia de Polícia Militar, a condutora, ao ser convidada a realizar o teste de bafômetro, passou a ofender a dignidade humana de um policial militar com os seguintes xingamentos: 'seu filho da p*, seu negro fedorento, tenho dó dessa farda'. A autora foi conduzida até a presença da autoridade de Polícia Judiciária.

A Polícia Militar, através do 22º Batalhão, lamenta o fato ocorrido e presta todo apoio ao policial militar."