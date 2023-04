Brinquedos fabricados por detentos são doados para crianças em MG

Brinquedos foram fabricados por 15 detentos na oficina do presídio (foto: Sejusp)

No domingo de Páscoa (09/03), crianças da cidade de Lavras, no Sul de Minas, foram presenteadas com diversos brinquedos. A diversão foi propiciada pelos detentos do presídio da cidade, que, apenas no primeiro trimestre deste ano, fabricaram cerca de 1,2 mil artefatos lúdicos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), 15 detentos trabalham na oficina de marcenaria da unidade. Eles fabricam carrinhos, jogos de encaixe, maquete de pista, quebra-cabeças e outros objetos lúdicos, além de brinquedos pedagógicos para distribuição às entidades assistenciais que atendem a crianças em situação de vulnerabilidade social. Os detentos também fazem a pintura, o acabamento e a embalagem dos brinquedos.

LEIA MAIS: O que diz a Bíblia sobre a Páscoa?

Parte do que foi produzido foi doado para Cmeis (Centro Municipal de Educação Infantil) e para um projeto beneficente da Loja Maçônica do município.

As crianças ganharam presentes produzidos em madeira e materiais recicláveis, como carrinhos, casinhas, berços para bonecas, caminhões, aviões, trens e jogos para desenvolver o raciocínio e a capacidade de identificar cores e formas.

Todo o material usado na produção é reciclável e proveniente de doação, incluindo madeiras apreendidas, paletes quebradas, tintas, verniz e demais itens. As oficinas de marcenaria instaladas dentro das unidades prisionais contam com a mão de obra de presos que têm a habilidade de transformar materiais que seriam descartados em diversos tipos de brinquedos.

Parte do montante também foi distribuída para crianças em uma ação social comemorativa de Páscoa, realizada em parceria com a 6ª Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente. O projeto também atendeu as prefeituras municipais de Malacacheta (MG) e Carmésia (MG).

Na distribuição, foram usados dois caminhões apreendidos pelo Ibama e que antes tinham a finalidade de transportar madeiras de cedro rosa e peroba extraídas de forma ilegal por criminosos.