Minas estende tapetes para a festejar a Páscoa

Flávia, Romeu, Rosemeire e Rosemeire mostram os moldes em madeira para a confecção dos enfeites (foto: Gustavo Werneck/EM/D.A Press)



Criatividade, beleza, cultura, expressão da fé. Neste domingo, cidades mineiras festejam a Páscoa “estendendo” nas ruas sua demonstração de louvor à ressurreição de Cristo. Com esmero, voluntários fazem os tapetes devocionais, confeccionados ao longo da madrugada ou aos primeiros raios do Sol. Em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um grupo do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, começou a colorir a serragem há uma semana, e, na tarde deste sábado (8/4), concluía o serviço.

“A Páscoa é a ressurreição de Jesus, um tempo de renovação. É uma honra participar da produção dos tapetes devocionais, que vão enfeitar as ruas para Jesus passar. Ele deu a vida por nós, fico muito feliz em homenageá-Lo também dessa forma”, disse a coordenadora da produção dos tapetes, a psicopedagoga Rosemeire Rosemeire de Fátima Dias de Pinho, catequista, integrante da Paróquia São Geraldo.

No maior pique para concluir, com zelo, a tarefa das celebrações da Semana Santa de Santa Luzia, que têm à frente o pároco e reitor do santuário, padre Felipe Lemos de Queirós, estavam o irmão de Rosemeire, Romeu Dias Filho, técnico de raio-x, e os irmãos Flávia Lima Dolabella Teixeira da Costa, engenheira química, e Rubem Lima Dolabella Teixeira da Costa. Ainda com as mãos “coloridas” pela tinta, eles mostraram os moldes, em madeira, usados para fazer os ornamentos sobre o asfalto do Centro Histórico.

A Procissão da Ressurreição em Santa Luzia terá início hoje logo após a missa solene, que começa às 8h, no adro do Santuário Santa Luzia. Durante o cortejo, haverá as tradicionais bênçãos para o Brasil, Minas Gerais e a cidade de Santa Luzia. À noite, às 19h30, os fiéis participam de missa solene, com o canto do “Te Deum” e coroação de Nossa Senhora, no santuário.





SERESTA



Já em Ouro Preto, na Região Central de Minas, grupos de seresta se preparavam ontem para cantar durante a madrugada de hoje como trilha sonora para o trabalho dos moradores, que começariam “ainda no escuro” a produção dos tapetes devocionais. Segundo o padre Edmar José da Silva, pároco e reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição (Bairro Antônio Dias), onde ocorrem as celebrações deste ano, a Semana Santa 2023 trouxe novidades. “É a primeira após reabertura do templo, que demandou nove anos de restauração cuidadosa dos elementos artísticos e obras em toda a estrutura”, destacou o sacerdote.

Padre Edmar citou ainda o envolvimento maior da população local nos enfeites das casas, o retorno do roteiro tradicional da Procissão do Enterro (na Sexta-Feira da Paixão) e uso, pela primeira vez na Procissão da Ressurreição, de anjos dourados criados para a inauguração da matriz. “Voltamos com alguns atos litúrgicos para dentro da igreja restaurada. O povo aguardou com ansiedade”, disse. Em Ouro Preto, a Procissão da Ressurreição começará logo após a missa celebrada, às 7h, na Matriz Nossa Senhora da Conceição.





NA CAPITAL



O domingo será de festa nas igrejas de Belo Horizonte, com a celebração da Páscoa. “Considerado o dia mais importante do calendário católico, o domingo da Ressurreição tem a procissão festiva da Páscoa com o padre carregando o Santíssimo, símbolo do Cristo Ressuscitado”, diz pároco e reitor do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem), padre Marcelo Silva. Para saudar a ressurreição, a expectativa é grande: “Neste dia, Jesus venceu a morte, e com Ele nós venceremos as mortes do cotidiano”, concluiu o reitor e pároco do santuário”.

Em BH, haverá missa solene às 10h30, na Catedral Cristo Rei, presidida por dom Walmor, enquanto na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Rua Sergipe, 175), a ressurreição será festejada em missa às 8h30, 11h, 18h, 19h30 e 21h.





POPULAÇÃO DE RUA



Ainda para hoje, com início às 9h30, está programada a Páscoa da população em situação de rua de BH. Será na Praça Coronel Guilherme Vaz de Melo, na Lagoinha, com acolhida e café, celebração eucarística e almoço de confraternização.