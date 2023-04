BH: hospital promove ação de Páscoa para crianças internadas

Além dos ovos de chocolate, durante toda a semana, as crianças hospitalizadas terão ações lúdicas com copinhos personalizados de coelhinhos que remetem à Páscoa (foto: Grupo Hapvida NotreDame/Divulgação ) Para celebrar a Páscoa e promover uma reflexão sobre o real significado da vida, o Grupo Hapvida NotreDame Intermédica vai promover uma programação especial a todos os pacientes da pediatria internados no Hospital Vera Cruz, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.





Além dos pequeninos que ganharão seus ovos de Páscoa, durante toda a semana as unidades também estão promovendo ações lúdicas com copinhos personalizados de coelhinhos que remetem à data.





“Nosso objetivo é acolher com amor e carinho nossos pequenos pacientes e alimentar a chama da esperança, da fé e da superação com muito cuidado, sensibilidade e respeito a essa data comemorativa tão importante para todos nós”, destacou Tarita Dourado, diretora administrativa da Hapvida NotreDame Intermédica.

Cultura de humanização

Ação no Hospital Vera Cruz também é para alimentar a chama da esperança, da fé e da superação com muito respeito à Páscoa, data tão importante (foto: Grupo Hapvida NotreDame/Divulgação ) A ação faz parte da cultura de humanização e cuidado implantada pela instituição em todas as suas unidades, a exemplo de ações que também são praticadas em outras datas comemorativas, como o Natal, ressalta Andrea Barroso, diretora de Hotelaria do Grupo.









Segundo Andrea Barroso, a rede Hapvida NotreDame Intermédica traz uma ação positiva nesta data tão especial para evidenciar o verdadeiro sentido da Páscoa, que não está no ovo de chocolate, e sim no carinho e no cuidado com que ele foi preparado. Assim como todas as atividades de rotina diária promovidas pelos colaboradores, funcionários e parceiros ao oferecer um atendimento humanizado, acolhedor e eficiente na rotina ininterrupta de salvar vidas.





A iniciativa também acontecerá em 32 unidades de saúde espalhadas por 14 estados brasileiros.

Outra ação solidária dentro do espírito da Semana Santa

O Projeto Afeto, que beneficia mães, gestantes e bebês do Hospital Sofia Feldman, inicia arrecadação de doações até 8 de maio (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A)



O Projeto Afeto, que beneficia mães, gestantes e bebês do Hospital Sofia Feldman, inicia arrecadação de doações. A ação promovida pela Fundação CDL-BH, braço social da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), vai ampliar a atuação e, neste ano, em parceria com o Sebrae Minas, capacitar 30 mulheres em gestão empreendedora.





A 4ª edição do Projeto Afeto busca arrecadações de produtos de higiene pessoal e itens de enxoval para as gestantes, mães e recém-nascidos atendidos pelo Hospital Sofia Feldman. As doações podem ser feitas até o dia 8 de maio, das 8h às 17hs, na sede da CDL/BH, na avenida João Pinheiro, 495, bairro Boa Viagem, e também na Fundação CDL-BH, na avenida Amazonas, 311, Centro de Belo Horizonte.



São aceitos roupas de bebê e itens de enxoval, como manta, roupas, toucas, luvas, meias, toalhas, além de produtos higiene pessoal para recém-nascidos, vide fraldas, shampoos e sabonetes. Para as gestantes e mães, serão recebidos itens de higiene e uso pessoal como absorvente, shampoo, sabonete e cobertores.





"Com o objetivo de acolher e empoderar mulheres no momento da maternidade, o Projeto Afeto impacta diretamente no fortalecimento do vínculo entre mães e filhos, refletindo em direção a um futuro melhor", afirma o presidente da Fundação CDL-BH, Vilson Mayrink.



Capacitação de mulheres empreendedoras





Nesta edição, em parceria com o Sebrae Minas, o Projeto Afeto vai promover a formação empreendedora para 30 mães de jovens aprendizes atendidos pela Fundação CDL-BH, por meio do Programa Educação e Trabalho (PET).



A princípio, serão selecionadas mulheres que já têm alguma atuação empreendedora, mas que não tiveram a oportunidade de aprofundar em estudos de gestão, finanças e marketing. A capacitação será realizada pelo corpo técnico da CDL/BH e do Sebrae Minas, a partir do mês de maio. Os cursos terão duração de sete meses e serão gratuitos.