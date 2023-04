Diamantina recebe 5 mil visitantes durante a Semana Santa

Guarda romana é atração na via-sacra em Diamantina (foto: Prefeitura de Diamantina/divulgação)

História, tradição, cultura e religiosidade. Com essa combinação, Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, recebe centenas de visitantes, que participam das celebrações da Semana Santa. O antigo Tejuco é um dos destinos mineiros mais procurados nesse período, com uma programação especial.





De acordo com a prefeitura local, nesta semana, o município recebe cerca de 5 mil visitantes, que também aproveitam para conhecer o casario colonial e curtir os atrativos naturais da região, com destaque para cachoeiras e trilhas.













Nesta sexta-feira (7/04), a partir das 9 horas, será realizada a encenação da via sacra um dos pontos altos dos rituais desse período na cidade histórica. A "via sacra ao vivo" relembra o julgamento e o sofrimento de Jesus Cristo rumo ao Monte Calvário com a representação de personagens bíblicos.





O ritual tem como destaque a participação da guarda romana, uma das tradições mais antigas de Diamantina. O grupo é formado por homens, caracterizados como os antigos soldados romanos. Além das roupas características, eles portavam escudos e alabardas (armas que eram usadas pelos romanos).





Mantendo a tradição, a encenação representa as 13 estações da via-crucis enfrentada por Jesus Cristo antes de ser sacrificada, acompanhadas com muita emoção pelos fiéis e visitantes da cidade.





A via-sacra sairá da Praça do Bonfim, em frente a Igreja do Bonfim. Na sequência, a procissão vai percorrer o centro histórico, com o seguinte trajeto: Rua do Contrato, Praça Dom Joaquim, Praça do Rosário, Rua do Rosário, Praça Barão de Guaicuí e Rua Direita, com chegada na praça em frente a Catedral de Santo Antõnio.





20h, Sermão do descendimento da Cruz, proferido pelo Exmo. Sr. Dom Darci José Nicioli, CSsR, Arcebispo Metropolitano. Em seguida, Procissão do Enterro.

TRAJETO DA PROCISSÃO: Rua Direita, Rua Vieira Couto, Rua do Contrato, Praça Dom Joaquim, Praça do Rosário, Rua do Rosário, Praça Barão de Guaicui, Praça Conselheiro Mata, Rua Direita, Praça da Catedral, Rua da Quitanda, com encerramento na Igreja do Carmo.





Na noite desta Sexta-Feira, às 20 horas, o público poderá novamente acompanhar a guarda romana na Procissão do Enterro, que acontecerá logo após o Sermão do Descendimento, na Catedral de Santo Antônio. O "sermão" será proferido pelo arcebispo metropolitano, dom Darci José Nicioli.





A procissão do enterro terá o seguinte trajeto: ruas Direita, Vieira Couto e do Contrato, Praça Dom Joaquim, Praça do Rosário, Rua do Rosário, Praça Barão de Guaicuí, Praça Conselheiro Mata, Rua Direita, Praça da Catedral e Rua da Quitanda, com encerramento na Igreja do Carmo.





No sábado (8/04), às 20 horas, uma das atrações da programação religiosa na cidade histórica será a "benção do fogo", na praça da Catedral de Santo Antônio.





Ainda no sábado à noite, será iniciada a confecção dos tapetes de serragens nas ruas do centro histórico, para a procissão da ressurreição, que será realizada na manhã do Domingo de Páscoa.





A secretária de Cultura, Turismo e Patrimônio de Diamantina, Márcia Betânia Oliveira Horta, destaca a importância das celebrações da Semana Santa na terra de JK. "A Semana Santa em Diamantina engloba história, tradição e a expressão de fé do nosso povo. Mas, também abrange o desenvolvimento econômico, com a chegada dos visitantes que ocupam os hotéis e pousadas, com o movimento nos bares e restaurantes e venda do artesanato", observa Márcia Betânia.