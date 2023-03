Centro de BH: imóveis de edifício tradicional serão desapropriados

Imóveis do edifício serão desapropriados para fazer restituição da Praça da Independência, na Avenida Afonso Pena, entre as ruas da Bahia e dos Tamoios (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Os imóveis do Edifício Novo Sul América, popularmente conhecido como Edifício Sulacap, localizados na Avenida Afonso Pena, 961, no Centro de BH, serão desapropriados. A medida tem como objetivo a valorização do patrimônio histórico e cultural, e a restituição da Praça da Independência, na Avenida Afonso Pena, entre as ruas da Bahia e dos Tamoios.

Revitalização





Marcados pela arquitetura da primeira metade do século XX, os edifícios Sulacap e Sulamérica - localizados no quarteirão formado pela Avenida Afonso Pena, Rua da Bahia e Rua dos Tamóios - abrigavam a Praça da Independência no vão entre os prédios, que dava visão ao Viaduto Santa Tereza.





Com a construção do anexo, em 1970, com autorização da Câmara Municipal de BH, a fachada das duas edificações e a praça ficaram completamente desfiguradas. As torres do Sulacap e do Sulamérica, cada uma com 15 andares, foram erguidas em substituição ao Edifício Sudameris, que abrigava a sede dos Correios, transferida para o prédio ao lado da PBH. O projeto é de autoria do arquiteto italiano Roberto Capello.

(foto: Arquivo EM e Google Earth)





Rua Sapucaí e Parque Municipal





Além disso, o Parque Municipal Américo Renné Giannetti ficará aberto até as 21h de terça a sábado. Já o fechamento da Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul, será feito aos domingos.





A iniciativa faz parte do programa ‘Centro de Todo Mundo’, lançado nesta segunda-feira (6/3), pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O objetivo das iniciativas é revitalizar a Região Central da capital, aumentando as oportunidades de moradia, trabalho e lazer, além de melhorar as opções de mobilidade, cultura, desenvolvimento e segurança em Belo Horizonte.