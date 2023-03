Confira as novidades que a Prefeitura vai implantar no centro de BH

O Parque Municipal vai ficar aberto até as 21h, de terça a sábado, já a partir de amanhã (7/3) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) lançou nesta segunda-feira (6/3) uma série de iniciativas para revitalizar a região central da capital. O programa “Centro de Todo Mundo” tem como objetivo aumentar as oportunidades de moradia, trabalho e lazer.





O prefeito Fuad Noman (PSD), assinou um conjunto de decretos e despachos marcando o início do programa que pretende deixar o centro da cidade mais bonito, arborizado e acessível. O programa quer melhorar ainda as opções de mobilidade, lazer, cultura, desenvolvimento e segurança em Belo Horizonte.









"Esse projeto não é um projeto da prefeitura, é um projeto da sociedade de Belo Horizonte, todos aqueles que tiverem interesse em participar, estamos de portas abertas para isso. Que nosso centro seja um centro bonito, que nos orgulhe, que possa ter gente circulando, gente morando, gente trabalhando, e que o centro seja de fato aquilo que já foi", afirmou o prefeito.



Noman disse ainda que gostaria que as pessoas tivessem orgulho e segurança andando pelo centro de BH. “O comércio pode funcionar mais, nós queremos Belo Horizonte trabalhando, produzindo, pagando os impostos, dando emprego, gerando renda. Queremos Belo Horizonte pulsante”, completou.





Parque Municipal e Rua Sapucaí





O Parque Municipal Américo Renné Giannetti vai ficar aberto até as 21h, de terça a sábado. A intenção da PBH é ampliar o acesso ao lazer e a ocupação dos espaços públicos na cidade. A iniciativa começa a partir desta terça-feira (7/3). Já a Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, Região Centro-Sul, deve ficar fechada para o trânsito aos domingos possibilitando atividades de lazer, cultura e gastronomia. A rua já deve ficar fechada no próximo domingo (12/3).





Memorial para vítimas da COVID









A Praça João Pessoa, no Bairro Funcionários, deverá receber um monumento em homenagem às vítimas da COVID e aos profissionais de saúde. O prefeito assinou um despacho autorizando a publicação do Edital do Concurso Público para criação e instalação do monumento "Memorial à Vida", na praça, que integra o Conjunto Histórico e Paisagístico da Avenida Bernardo Monteiro.





Adoção de espaços públicos e áreas verdes





Outra iniciativa tem o objetivo de simplificar o Programa Adoro BH, que promove a adoção de espaços públicos e áreas verdes. Com a ação, a PBH pretende reduzir dificuldades burocráticas e exigências para a adoção de espaços públicos por pessoas físicas ou jurídicas que têm o interesse em preservar e valorizar o patrimônio público, como praças, parques, canteiros, rotatórias, pistas de caminhada e ciclovias.





Habitação





Entre os decretos assinados, está o que declara a utilidade pública para fins de desapropriação dos imóveis do Edifício Novo Sul América, popularmente conhecido como Edifício Sulacap, localizados na Avenida Afonso Pena, 961, no Centro. As desapropriações se destinam à valorização do patrimônio histórico e cultural, e a restituição da Praça da Independência, na Avenida Afonso Pena entre as ruas da Bahia e dos Tamoios.





Outro despacho assinado prevê a publicação do edital do “Convênio Urbanístico de Interesse Social”, na Rua Arceburgo, no Bairro Bonfim, Região Noroeste de BH. Este convênio prevê que o município disponibilize terrenos que somam 1.622m², tendo como contrapartida a construção de no mínimo 55 unidades habitacionais de interesse social.





O decreto que prevê a aquisição e a destinação de unidades habitacionais de interesse social, pelo município também foi assinado durante a cerimônia. Serão investidos R$ 7 milhões, até 2024, de unidades habitacionais, além da possibilidade de financiamento pelo município.





Segurança





Para melhorar o monitoramento e a segurança na cidade, outro despacho autorizou a licitação e contratação de equipamentos e serviços para a revitalização e ampliação do videomonitoramento na cidade, com prioridade para a área central.





Serão trocadas 480 câmeras com a tecnologia speed dome e instaladas 960 câmeras fixas, revitalizando e modernizando 480 pontos do sistema de videomonitoramento de BH. Outra medida importante será a implantação do cercamento eletrônico municipal, com a instalação de 200 câmeras com leitura de placas em 116 pontos da cidade. A medida possibilitará o monitoramento de veículos, auxiliando em caso de delitos e furtos.





Na área central e na Lagoinha serão implantados um novo modelo de videomonitoramento com uso de equipamentos para detecção automática de ocorrência através de inteligência artificial, com a instalação de quatro câmeras com a tecnologia speed dome, 53 câmeras fixas com analíticos e 20 câmeras fixas com reconhecimento facial.





Veja os locais de implantação das câmeras:





Região da Lagoinha – Praça do Peixe,

Rua Araribá e Passarela,

Praça Sete,

Praça Rio Branco,

Rodoviária,

Oiapoque,

Praça da Estação,

Rui Barbosa,

Aarão Reis,

Parque Municipal,

Praça Raul Soares,

Praça Afonso Arinos,

Rua Sapucaí,

Sede da Prefeitura (Afonso Pena 1212),

Restaurante Popular (Lagoinha e Área Hospitalar) e

Avenida dos Andradas (próximo ao número 51)