Bairros da região Centro-Sul de BH ganham reforço no policiamento

Volta das rondas a pé fazem parte da Operação Polícia de Proximidade, criada pelo 22º Batalhão de Polícia Militar (foto: PMMG / Divulgação) Bairros da região Centro-Sul de Belo Horizonte terão reforço no policiamento a partir desta segunda-feira (6/3). Vinte militares, divididos em dez duplas, irão aumentar as rondas pelos bairros Santa Lúcia, Santo Antônio, Luxemburgo, São Pedro, Sion e Cidade Jardim.





A volta das rondas a pé faz parte da Operação Polícia de Proximidade, criada pelo 22º Batalhão de Polícia Militar. O objetivo da ação é aumentar a sensação de segurança da população que mora, trabalha e transita pelas áreas ocupadas.









“Com essa operação a gente resgata a origem do policiamento. A maior parte das nossas rondas, hoje em dia, é feita motorizada, seja com motocicletas ou carro. Nosso objetivo é saturar os pontos escolhidos e diminuir a incidência de crimes nesses locais”, explicou o comandante do batalhão.





Quirino afirma que os cinco bairros, da primeira fase da operação, foram escolhidos conforme índices de estatísticas criminais. O primeiro período vai até o dia 11 de março. Em seguida, a expectativa é de ampliação do projeto, tanto em relação ao período, quanto ao efetivo.