Hotéis projetam lotação máxima em Ouro Preto na Semana Santa

Moradores e turistas de duas das principais cidades históricas de Minas Gerais terão motivos a mais para se emocionar durante a Semana Santa em 2023.

Pela primeira vez depois de dez anos, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto, que estava fechado para restauração, voltará a receber celebrações do período mais sagrado da fé católica.

O santuário, inaugurado em 1746, abriga os restos mortais de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e foi reaberto ao público em novembro do ano passado. "É mais um atrativo", afirma o presidente do Ouro Preto e Circuito do Ouro Convention and Visitors Bureau, Marcio Abdo.

A ocupação da rede hoteleira na cidade já está em 80%. Ao lado do Carnaval, o feriado religioso é uma das mais movimentadas do ano para o setor na cidade.

Em Mariana, após quase sete anos fechada também para restauração, a Catedral Basílica de Nossa Senhora da Assunção, a mais antiga de Minas Gerais, é outra importante igreja do estado a retomar as celebrações da Semana Santa.

A catedral, conhecida como Sé de Mariana, teve a construção iniciada em 1713 e foi reaberta aos fiéis em dezembro do ano passado.

"A comunidade tem um grande entusiasmo em celebrar esse momento maior da fé cristã com a catedral restaurada", afirma o padre Geraldo Buziane, pároco e reitor da catedral.

Além de missas ao longo de toda a semana, uma das principais celebrações da Semana Santa, o descendimento de Jesus Cristo da Cruz, acontecerá em frente à catedral na Sexta-Feira da Paixão. No Sábado de Aleluia será realizada dentro da catedral a Vigília Pascal, a partir das 20h.

As celebrações da Semana Santa em Mariana só não estarão completas por causa do órgão da catedral, um Arp Schnitger, produzido na Alemanha, instalado no templo em 1753 e único no Brasil. Durante a fase final de restauração da igreja, foi constatado que uma peça do órgão havia sido afetada por cupins.

A parte do mecanismo terá que ser enviada para a Espanha para restauração, conforme contou o pároco. O país é o único a fazer esse tipo de reparo, segundo Buziane.

Tanto a restauração da catedral de Mariana como a da igreja em Ouro Preto foram realizadas com recursos federais. Na igreja em que está sepultado o Aleijadinho, além da volta às celebrações da Semana Santa, haverá também a retomada de uma tradição.

Neste ano, seresteiros vão cantar para os fiéis que participam da confecção dos tapetes de serragens, feitos para a passagem das procissões e muito famosos nas cidades históricas.

A confecção dos tapetes é aberta a todos. Começa às 8h do Sábado de Aleluia e entra pela madrugada. "Esse costume [das serestas] existia há cerca de 90 anos. Agora, retomamos. É uma homenagem às pessoas que estão fazendo os tapetes", explica o padre Edmar José da Silva, responsável pela igreja.

Serão três conjuntos de seresteiros que ficarão dispostos em trechos das ruas em que os tapetes serão produzidos. A intenção é fazer com que cada grupo percorra cada trecho embalando os fiéis, conforme o padre.

No interior da igreja, entre as celebrações marcadas estão o Sermão das Sete Palavras, em memória da agonia do Divino Salvador, às 9h da Sexta-Feira da Paixão. Em seguida, às 15h, hora da morte de Jesus, haverá ação litúrgica.

A expectativa para 2023 é que a ocupação atinja 100% na cidade e distritos como Lavras Novas. "Essa semana já estava em 80%", afirma o presidente Abdo. "Estamos com uma expectativa muito boa. É uma das melhores épocas para visitar Ouro Preto", diz. A rede de hotéis e pousadas em Ouro Preto e em seus 12 distritos tem cerca de 2.000 quartos.

PERSONAGENS BÍBLICOS

Em Congonhas, cidade dos profetas de Aleijadinho, parte das procissões tem formato incluído entre as principais tradições locais da Semana Santa.

Os cortejos contam com a participação de pessoas que se caracterizam como personagens bíblicos, desde o Gênesis até o Apocalipse.

"Um grupo fica responsável pela conservação disso [das roupas utilizadas na celebração] apoiado pela igreja e pelo poder público", diz o padre Paulo Barbosa, da paróquia Nossa Senhora da Conceição.

"Celebrar a Semana Santa é abrir o coração aos mistérios da Paixão e Ressurreição de Jesus para uma vida nova", afirma o religioso.

Uma das procissões que contará com esse formato ocorre na Sexta-Feira da Paixão.

Em Congonhas está o conjunto mais famoso de obras de Aleijadinho. Em frente ao Santuário do Bom Jesus de Matosinhos estão os 12 profetas esculpidos em pedra-sabão pelo artista entre 1800 e 1805.