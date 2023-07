Vídeo: Estação de água mineira é denunciada por despejar esgoto em ribeirão

432

Grande quantidade espuma foi flagrada saindo da estação de tratamento de esgoto da Copasa em Frutal (foto: Celly de Paula e Cleiton Morais)

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande quantidade de espuma saindo da Estação de Tratamento de Esgoto da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) em Frutal, no Triângulo Mineiro, e tendo como destino o ribeirão da cidade.



Segundo o denunciante, no momento em que gravou o suposto crime ambiental, as espumas constatadas no local tinham um forte odor.



De acordo com relato de operador da Copasa aos policiais, a espuma liberada é normal quando ocorre o processo de tratamento do esgoto. Ainda conforme o operador, a espuma é proveniente de detergente que vem junto ao esgoto, sendo que, com a agitação do processo e a dissipação hidráulica, a mesma se forma, mas não prejudica a efetividade do tratamento.



Por outro lado, segundo informações divulgadas pelo secretário de Meio Ambiente de Frutal, sargento Fabiano Vieira, o correto, segundo a lei, é o despejo do esgoto da estação com 80 a 90% tratado. “Mas isso não está acontecendo; o destino de todo esse esgoto é o Rio Grande, gerando enorme prejuízo ambiental”, considerou.



O secretário também declarou que vai encaminhar um relatório sobre o caso para investigação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).