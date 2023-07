Mulher de 37 anos é presa por fazer sexo com adolescentes de 12 e 14 anos

Uma mulher de 37 anos foi presa pela Polícia Militar após abusar sexualmente de dois adolescentes, de 12 e 14 anos, em Bocaiúva, no Norte de Minas.

A PM foi acionada após o dono de um imóvel denunciar que o local havia sido invadido por uma mulher e dois rapazes e que, lá dentro, os três teriam tido relações sexuais. Ao chegarem no local, os policiais perceberam que se tratavam de dois adolescentes.

A mulher também confirmou aos policiais que teve relações sexuais com os adolescentes. Ela disse que é portadora do vírus HIV, mas negou que as vítimas não tenham usado preservativo.

Como uma das vítimas é menor de 14 anos, a mulher foi presa por estupro de vulnerável e levada para a delegacia de Montes Claros, na tarde desta segunda-feira (24/7).

Os adolescentes foram encaminhados para o Hospital Universitário (HU) de Montes Claros, onde passaram por uma série de exames.