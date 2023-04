Tempestades na Semana Santa? Veja como fica o tempo no feriado em MG

BH amanhece com céu nublado feriado pode ser de tempestades (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press) A quinta-feira (06/04) véspera de feriado se iniciou com sol tímido entre nuvens que tomaram o céu e há possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia em Belo Horizonte e na maioria do estado, à exceção do Norte e Vale do Jequitinhonha, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









As temperaturas em BH devem se manter estáveis em relação ao restante da semana, com mínima de 16°C nesta quinta-feira e a máxima esperada de 28°C. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 90%.





Ao longo da semana, a temperatura mínima varia pouco, mas a chuva derruba mais as máximas, com previsão de 24°C na segunda-feira, após recesso.