Domingo de nevoeiro e frio em BH. Segunda-feira será de céu aberto

Névoa desce da Serra do Curral e anuncia frio para Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma cerração densa que desce como cascata de altos como a da Serra do Curral é prenúncio de frio em Belo Horizonte. A previsão meteorológica indica que este domingo (18/6) será de céu parcialmente nublado a claro com nevoeiro ao amanhecer.Na capital mineira, os termômetros devem oscilar entre 13°C e 23°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% na parte da tarde. Na segunda-feira (19), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu aberto.Na Regional Oeste/BH, a temperatura mínima foi de 13 °C com sensação térmica de 14 °C, entre 5h e 6h. Na Pampulha/BH, a temperatura mínima foi de 14 °C com sensação térmica de 17 °C, entre 5h e 6h.