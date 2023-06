MP vai apurar situação de segurança de barragem de urânio no Sul de Minas

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Caldas, no Sul de Minas, instaurou um procedimento administrativo para avaliar as condições de segurança e estabilidade da Barragem D4, em uma antiga mina de urânio. Desde o dia 7 de maio, a estrutura está em Nível 1 de segurança, o menor na escala de três níveis.

Conforme o MPMG, a estrutura é usada para contenção de urânio e outros materiais radioativos. O local é administrado pela estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB), que afirma que não existe “risco iminente” à segurança da população e ao meio ambiente.

Mesmo assim, as autoridades competentes, incluindo a Defesa Civil Estadual e Municipal, a Agência Nacional de Mineração e a Fundação Estadual do Meio Ambiente, foram acionadas. “A fim de apurar as causas da elevação do nível de emergência da barragem e adotar as medidas necessárias para controlar as anomalias e resgatar a segurança para a área”, explicou o MPMG.