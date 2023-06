Pesquisa aponta sotaque mineiro como mais charmoso do Brasil

Para desvendar como cada pronúncia regional é percebida pelas outras pessoas, a plataforma entrevistou entre 19 e 25 de maio 700 internautas: 15% deles do Sul; 44% do Sudeste; 8% do Centro-Oeste; 8% do Norte; e 25% do Nordeste. Mulheres representam 52%, e homens, 48%.

Os sotaques mais inconfundíveis (foto: Preply/Divulgação)

Também compõem o pódio das variações regionais mais notáveis a dos gaúchos e a dos paulistas, ambas bastante peculiares em relação aos outros estados. Isso porque enquanto no Rio Grande do Sul são comuns as ênfases nas últimas vogais das palavras, geralmente acompanhadas do pronome "tu" em vez de "você", o grande diferencial dos paulistas está na pronúncia "puxada" da letra R.







Os sotaques mais charmosos do Brasil

Como indicaram os entrevistados, a maneira de pronunciar as palavras em Minas Gerais é, disparada, a mais sexy de todo o país. Nem mesmo os baianos, cuja pontuação chegou a alçá-los à segunda posição, foram capazes de abalar o sucesso nacional dos residentes da terra do pão de queijo. Veja abaixo:



Os sotaques mais charmosos (foto: Preply/Divulgação)



O Levantamento completo está disponível no







Quando o assunto são os sotaques mais marcantes, as respostas da pesquisa reforçaram a máxima de que é possível reconhecer um fluminense em qualquer canto do mundo. O jeito de falar típico dos residentes do Rio de Janeiro — cuja marca é a pronúncia do “s” em uma espécie de “chiado” e as vogais mais abertas — foi o grande destaque do ranking das pronúncias inconfundíveis, após uma disputa acirrada com os baianos e mineiros.