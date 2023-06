Elvis Presley está foragido após matar companheira em Ribeirão das Neves

432

Crime aconteceu na rua Três Marias, no bairro Sevilha (foto: Google Maps/Reprodução) Elvis Presley Silva Pereira, de 25 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (16), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O homem esfaqueou a companheira, Daiane de Fátima Madalena, 26, na noite de quinta (15). Ela foi socorrida em estado grave para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.









Ela foi socorrida por uma viatura para o Hospital Municipal São Judas Tadeu, onde foi atendida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





De acordo com o Boletim de Ocorrência, o suspeito fugiu a pé do local do crime. Policiais procuraram pelo homem durante toda a madrugada, mas ele ainda não foi encontrado.





A perícia da Polícia Civil foi acionada. Em nota, a instituição informou que o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML). As motivações do crime estão sendo investigadas. Até o momento ninguém foi preso.