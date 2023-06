Saiba quais foram as 5 cidades mais frias de Minas nesta sexta-feira (16/6)

Temperaturas baixam com a chegada de uma frente fria. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG)

Com o avanço de uma frente fria pela Região Central do país, Minas Gerais registra queda de temperatura. A parte do estado que mais sofreu baixa nos termômetros foi a Região Sul, já conhecida por temperaturas menores. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).