Preso trio que matou jovem em Piracema

Crime era assunto em todas as rodas de moradores da pacata Piracema (foto: Prefeitura Municipal de Piracema)

Três suspeitos de participação em homicídio ocorrido dois dias antes, em Piracema, na Região Centro-oeste do estado, foram presos na última quinta-feira (15/3). As prisões aconteceram com o cumprimento de mandados judiciais.

A vítima foi um homem, de 22 anos, que estava em casa, no Bairro Cidade Nova. O local foi invadido por dois homens, que efetuaram disparos e fugiram, em seguida, com o terceiro, que estava de carro, na porta, com o motor ligado, esperando para fugiram.



Logo depois dos disparos, os dois homens que haviam invadido a casa saíram apressados, entraram no carro que os esperava e fugiram.

Segundo as investigações, o crime pode ter sido motivado por desavenças entre o jovem executado e os investigados, todos envolvidos no tráfico de drogas da região.

O trio foi encaminhado para o sistema prisional depois de serem ouvidos na Delegacia de Piracema.