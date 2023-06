Suspeito de matar jovem dentro de escola em Vespasiano é preso

432

Crime aconteceu no último dia 26 de maio (foto: Reprodução) Um homem de 22 anos foi preso nesta sexta-feira (16) suspeito de participação na morte de um jovem, de 19, dentro de uma escola, no bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Outro suspeito do crime também está preso.

As imagens da câmera de segurança mostram o momento do crime. A dupla força a entrada na escola, reconhece a vítima que estava atrás do portão e realiza os disparos. O rapaz ainda foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital.





A Polícia Civil informou que representou à Justiça pela prisão dos suspeitos. Um terceiro envolvido já foi identificado.