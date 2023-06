Chuva ou calor? Veja a previsão do tempo para este fim de semana em Minas

432

Previsão é de tempo nublado para maior parte do Estado. Temperaturas são amenas e podem cair em algumas regiões. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte) Um ciclone extratropical e a formação de uma nova frente fria estão previstos para intensificar as instabilidades sobre Minas Gerais no fim de semana, contribuindo para o avanço de nuvens carregadas e mudanças nas condições climáticas em diversas regiões do estado. De acordo com o portal Climatempo, espera-se que essa influência resulte em alterações significativas no tempo ao longo dos próximos dias.









Para as demais regiões de Minas Gerais, a previsão é de clima nublado, com temperaturas amenas variando entre 17 e 24 graus. Já na Região Sul, as temperaturas serão mais baixas, oscilando entre 13 e 21 graus. Na Zona da Mata, os termômetros devem marcar entre 17 e 22 graus Celsius.

No domingo (18/6), a chuva dará uma trégua nas regiões oeste e sul de Minas, permitindo que o sol volte a predominar. No entanto, as áreas de instabilidade se concentrarão mais no leste e nordeste do estado, resultando em possibilidade de chuva nessas localidades.





É importante ressaltar que o fim de semana será marcado pela umidade, com o clima nublado contribuindo para o aumento da sensação de frio em todo o estado.

Previsão para capital

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belo Horizonte, as temperaturas do final de semana oscilam entre 13 e 24 graus. A previsão é de tempo nublado com chuvas isoladas e vento de intensidade fraca a moderada.