Frente fria: Minas terá chuvas e queda de temperatura a partir de sexta

Em Belo Horizonte e Região Metropolitana, a previsão é de chuva isolada, com céu parcialmente nublado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )

O avanço de uma frente fria pela região Central do país traz para Minas Gerais queda de temperatura, previsão de chuva para as cidades da Zona da Mata e aumento da possibilidade e volume de chuva na mesma região. Isso acontece também como resposta a intensificação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o oceano Atlântico Sul. Com isso, a previsão para esta sexta-feira (15/6) é que o tempo permaneça instável em todo o Centro, Oeste e Sul de Minas.