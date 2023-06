Uma câmera de segurança flagrou o momento que o veículo andava em linha reta e o ônibus, que estava parado em um ponto, arrancou. Segundo a PM, ele não sinalizou a virada e entrou na avenida de maneira inesperada.

Outros carros que estavam na região pararam para socorrer e, ainda no vídeo, é possível ver pessoas correndo para socorrer.Apesar do susto, o militar teve ferimentos leves, com escoriações no braço. Ele recebeu atendimento médico e foi liberado.