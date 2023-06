Homens são indiciados por aliciar menores de idade para o tráfico em Minas

Conforme apurado pela Polícia Civil, a vítima foi assassinada por possuir uma dívida de R$ 400 com uma associação criminosa. Os suspeitos teriam recebido a ordem de matá-la de um outro homem, que já estava preso. Eles teriam saído da cidade de Ubá para fixar residência em Bicas, com o objetivo de dominar o tráfico de drogas no bairro Campo Leopoldina.