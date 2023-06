Mulher ateia fogo em si mesma e no ex-marido em Manhuaçu

Leia também: Animador de festas é preso por estupro com calcinha de criança nas mãos

O ex-marido, com queimaduras em 47% do corpo, foi encaminhado por meio de viatura da PM ao Hospital César Leite, onde foi internado. A ex-companheira, apesar de apresentar 25% do corpo queimado, continuou a ameaçar o homem até que a polícia o escoltou para o tratamento. Ela, posteriormente, foi internada no mesmo hospital.