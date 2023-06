Homem é preso suspeito de tentar assaltar casal de idosos com mata-leão

Um homem de 20 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (15) após tentar roubar um casal de idosos no Centro de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas andavam pela rua Tupis, próximo ao Shopping Cidade, quando foram surpreendidas pelo homem. Ele tentou puxar uma correntinha que estava no pescoço do idoso, de 75 anos.