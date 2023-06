Homem invade casa, agride e queima corpo de idosa

Um homem de 69 anos invadiu uma casa e agrediu um casal de idosos no Bairro São José, em Arcos, no final da tarde dessa quarta-feira (14/6).

Durante a invasão à propriedade do casal, o homem agrediu o marido da idosa. Logo depois, agrediu a idosa e ateou fogo no corpo dela.

Segundo informações do Samu, a mulher teve 72% do corpo carbonizado. Ela foi levada em estado grave para o hospital. A reportagem do Estado de Minas não conseguiu confirmar o estado de saúde da mulher.

O marido da vítima teve múltiplos ferimentos na cabeça, braços e olhos. Ele recebeu atendimento médico e o caso não era considerado grave.

Logo após cometer o crime, o agressor fugiu do local. No entanto, horas depois ele foi encontrado pela Polícia Militar. O homem foi preso e levado para a delegacia.