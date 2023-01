Autor de tentativa de feminicídio em 2017 é preso em Salinas

Homem levava uma vida tranquila, sem levantar suspeitas, em Salinas (foto: Prefeitura de Salinas)





Uma tentativa de feminicídio, ocorrida em 2017, em São Paulo, foi esclarecida nesta quarta-feira (18/1), com a prisão do autor, um homem de 25 anos, que foi preso em Salinas, no norte mineiro. A prisão é fruto de um trabalho conjunto das polícias civis de Minas Gerais e São Paulo.





Já havia um mandado de prisão expedido pela Justiça paulista contra o agressor, que estava foragido há cinco anos. O homem vivia tranquilamente em Salinas, sua cidade natal, mas não contava que um policial da cidade seria informado sobre o mandado de prisão.





Segundo o delegado José Eduardo dos Santos, após levantamentos, foi possível apurar que o suspeito morava em Salinas e que havia outro registro de ocorrência relacionado à violência doméstica e familiar contra a atual mulher do suspeito.





A tentativa de feminicídio ocorreu em 2017, em São Paulo, onde o investigado agrediu violentamente a companheira, que ficou internada por mais de um mês, num hospital local.





O agressor, que confessou o crime, contou que a motivação seria ciúmes de uma traição. O homem foi encaminhado para o sistema prisional.