Encontrado corpo de jovem que desapareceu em Pirapora no fim de semana

Corpo da jovem foi encontrado no Bairro Shekinah, que fica afastado da cidade de Pirapora (foto: Reprodução Redes Sociais)





A Polícia Civil confirmou que o corpo de Maria Eduarda Leal Antunes, de 20 anos, que estava desaparecida desde o último sábado, na cidade de Pirapora, no norte do estado, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, no Bairro Shekinah. Maria Eduarda havia saído com uma amiga para ir em uma boate no último sábado, no entanto, não retornou para casa.





A Polícia Civil abriu a investigação depois de receber a denúncia.





Imagens de vídeo mostram que depois de sair da festa, as amigas foram em direção a casa de um homem, por volta das 11h de domingo (15/1). Desde então, não havia mais informações sobre ela.





Nas imagens, obtidas da câmera de uma casa, em dado momento, assim que pára ao lado de um carro, entre uma árvore e um poste, Maria Eduarda desaparece. A impressão que se tem é que ela cai.





As imagens, no entanto, segundo análise da Polícia Civil, estão cortadas. A rua é pouco movimentada e não se vê carro algum circulando no momento da filmagem. O corte, segundo a Polícia Civil, é de cerca de dois minutos.





A Polícia Civil deverá anunciar, ainda hoje, novidades sobre o caso, já que está seguindo uma pista.