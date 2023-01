Cratera muda trânsito em Contagem, na Avenida Eugênio Pacelli

Equipe da Prefeitura de Contagem trabalha juntamente com a Copasa para identificar causas de erosão no solo (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Uma cratera de aproximadamente cinco metros que se abriu no início da tarde desta terça-feira (17/1), na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, na Cidade Industrial, em Contagem, tem obrigado os motoristas a tomarem desvios para evitar o local.





A Prefeitura de Contagem informou que os motoristas que seguem pela Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, sentido Betim, devem acessar a rua Antônio Gonçalves Neto, seguindo pela rua Dr. Antônio Chagas Diniz e convergir à esquerda, na rua Osório de Morais, para sair no corredor após o trecho interditado.





Em nota, a prefeitura municipal informou que ainda não se sabe as causas da erosão e que a avaliação não identificou danos nas redes de água, esgoto e drenagem.





“A Prefeitura de Contagem esclarece que as avaliações técnicas seguem em andamento nesta manhã e que a origem da erosão ainda não está determinada. Preliminarmente, não foi identificado problema na rede de água e esgotamento da Copasa e nem na rede de drenagem. Entretanto, nenhuma hipótese está descartada até a conclusão dos trabalhos.”





A prefeitura disse ainda que se for constatado que a erosão surgiu a partir de alguma danificação das redes de drenagem, os reparos ficarão a cargo da administração municipal. Mas se o problema tiver origem no sistema da Copasa, é a empresa que terá de arcar com a manutenção.

As equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), autarquia responsável pelo trecho da via, iniciaram os trabalhos de fechamento da vala e recomposição da via nesta quarta-feira (18/1). A expectativa é que o trecho interditado seja liberado até esta quinta-feira (19/1).