Após chuvas, cratera aumenta de tamanho e se aproxima de residência

Buraco está com aproximadamente 20 metros de comprimento (foto: Leni Nobre/Divulgação)





Após as constantes chuva s nesse início de ano, uma cratera no solo de uma área de reserva ambiental de Araxá (Alto Paranaíba) vem aumentando de tamanho e tem preocupado moradores do bairro Camuá. O buraco está com aproximadamente 20 metros de comprimento, por 10 de largura e com profundidade também de cerca de 10 metros.

A vereadora Professora Leni Nobre (PT), que é moradora do Camuá, fotografou a cratera, a partir de um drone. A imagem mostra que a cratera está a menos de 20 metros de uma residência.





"Não deram continuidade às obras desde janeiro de 2022. Meus pedidos para resolverem o problema se iniciaram em 2021. Tenho todos os comprovantes. Pedi, implorei e fiz várias reuniões, inclusive com o proprietário da área e nada foi feito", declarou a vereadora por meio de redes sociais.





Posicionamento da prefeitura





Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, em janeiro e fevereiro de 2022, foi executada a primeira etapa de recuperação da erosão do bairro Camuá, onde foram realizados os serviços de lançamento de pedra agulhada e recomposição de parte da rua.





"Com a execução da primeira etapa em andamento, iniciou-se os projetos de rede coletora de drenagem pontual e no terceiro momento para todo o bairro (pois não havia sido contemplado pelo loteador)", diz outro trecho da nota.





A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana também informou que está com todos os projetos da etapa atual prontos para serem licitados. "Porém, com o surgimento dessa nova cratera, será necessária a recomposição e novo levantamento, pois essa nova erosão surgiu agora no início de janeiro de forma inesperada. Sendo assim, a pasta está acompanhando diariamente e monitorando o local, com a Defesa Civil Municipal", finaliza a nota.