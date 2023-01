Represa Várzea das Flores, em Betim, atinge 98% da capacidade máxima

A represa Várzea das Flores, em Betim, na região metropolitana da capital, está perto de atingir a capacidade máxima e corre risco de transbordamento. Segundo a Defesa Civil, o protocolo de evacuamento das famílias que moram na região pode ser acionado a qualquer momento, se o nível subir.

O reservatório registrou 98,16% da capacidade nesta terça-feira (17/01). Além do transbordamento, o nível muito elevado aumenta a vazão para os rios e córregos da região e pode impactar outras áreas.

Um processo de descarga da represa foi iniciado na última sexta (13/01) com bombas auxiliares que transferem 1.400 litros de água por segundo para o rio Betim. A Prefeitura espera que com esse procedimento, e a expectativa de redução do nível das chuvas nos próximos dias, não sejam necessárias novas evacuações