Chuva deixa vários pontos de alagamento em Betim; Rio Paraopeba transbordou

As fortes chuvas deixaram vários pontos de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), alagadas. O reservatório Rio Manso - atingiu 100% da capacidade e está vertendo. A represa Vargem das Flores está com 92% de sua capacidade. Uma das principais avenidas da cidade, a juiz Marco Túlio Isaac, está debaixo d água. Um deslizamento de barranco atingiu um carro na avenida Via Expressa.

Até o momento 18 ocorrências estão em andamento. Desde a noite desta sexta (7/1), a Defesa Civil de Betim está monitorando a situação na região do Citrolândia em razão da elevação do nível do córrego Bandeirinhas - um dos afluentes do rio Paraopeba - que invadiu parcialmente algumas residências. Sete famílias que tiveram parte de suas casas invadidas pela água estão recebendo o apoio da prefeitura para a retirada de móveis e outros pertences e estão sendo encaminhadas para abrigos ou casas de parentes.