Deslizamento engole e destrói casa no condomínio Retiro do Chalé

Casa foi completamente varrida pela lama no condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho, na Grande BH (foto: Arquivo Pessoal) O deslizamento de um encosta destruiu uma casa no condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho, na Grande BH, na tarde deste sábado (8/1)





Segundo condôminos, o imóvel estava vazio, pois estava à venda. Ainda não há registro de vítimas.





O Corpo de Bombeiros informou que recebeu um chamado de moradores e enviou uma guarnição ao local. A Defesa Civil também foi acionada





Imagens feitas por vizinhos da residência destruída mostram que ela foi completamente varrida pela lama.





Mensagens disparadas pela administração pedem que os moradores permaneçam em suas casas e avisa que todas as estradas de acesso ao local estão interditadas.

De acordo com Beatriz Bammer, que vive há 38 anos no Retiro do Chalé, os condôminos temem que outras casas erguidas na encosta que cedeu também desabem.





"Moro aqui há quase 40 anos, nunca vi uma coisa dessa. Estamos seguros, mas ficamos ilhados. Mas solidariedade, tem muita aqui. Eu e diversos moradores já oferecemos abrigo em nossas casas àqueles moram nos trechos de mais risco", conta a aposentada.





(Esta matéria está em atualização)