'Piloto evitou alguns pontos', diz turista que passou antes de rocha cair

Normandes se alertou de que o local representava perigo apenas ao ver as fotos, onde observou uma rachadura grossa entre o pedaço de rocha que se soltou e o resto do paredão. “No local do ocorrido, não havia observado algo que evidenciasse perigo de acidente. Só depois observando as fotos que vi o local com uma fenda perigosa”, completa.





O turista acredita que o acidente pode ter ocorrido pelas intensas chuvas que ocorreram na região, apesar do clima estar sem grandes tempestades no momento do acidente. “Apenas uma garoa em algumas partes do percurso. Mas tem chovido bastante nos últimos dias, inclusive na última madrugada choveu bastante. Muito mesmo”, afirma.





Lanchas foram avisadas para se afastar de rocha gigante que desabou em Capitólio; veja outro vídeo pic.twitter.com/46ILX2CVm3 — Estado de Minas (@em_com) January 8, 2022

Pelo menos cinco pessoas morreram, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Outras 23 pessoas foram atendidas e liberadas da Santa Casa de Capitólio e mais quatro com ferimentos leves estão sendo cuidadas no Pronto Socorro de São João da Barra. Duas vítimas com fraturas expostas foram encaminhadas para a Santa Casa de Piumhi. Há pelo menos 20 desaparecidos. Pelo menos cinco pessoas morreram, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Outras 23 pessoas foram atendidas e liberadas da Santa Casa de Capitólio e mais quatro com ferimentos leves estão sendo cuidadas no Pronto Socorro de São João da Barra. Duas vítimas com fraturas expostas foram encaminhadas para a Santa Casa de Piumhi. Há pelo menos 20 desaparecidos.





De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o acidente foi provocado por uma tromba d’água.





Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver que o paredão cai em cima de pelo menos duas lanchas. Havia muitos turistas no local no momento do acidente.





A Marinha do Brasil informou que um inquérito será instaurado para apurar circunstâncias do acidente.