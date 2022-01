Três pessoas estão desaparecidas após rocha atingir lanchas em Capitólio

Pedras do cânion da área turística despencaram de mais de cinco metros de altura, matando ao menos cinco pessoas (foto: Reprodução) O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou que sete pessoas morreram e há pelo menos três desaparecidos no acidente ocorrido em Capitólio, Sudoeste de Minas , na tarde deste sábado (8/1). Inicialmente, os militares haviam confirmado 20 desaparecimentos, mas o número foi atualizado após cruzamentos de dados e contatos.





A tragédia ocorreu em decorrência do deslizamento de rochas do cânion do lago de Furnas. A pedra despencou da altura de 5 metros e atingiu ao menos quatro embarcações. Trinta e duas pessoas ficaram feridas

De acordo com o porta-voz da corporação, tenente Pedro Aihara, os mortos ainda não foram identificados, pois foram muito machucados pelo impacto das rochas.



Dos 32 feridos contabilizados, ao menos 27 já receberam atendimento na Santa Casa de Capitólio e foram liberados. Quatro estão internados em hospitais nas redondezas da cidade.