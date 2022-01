Pacheco lamenta queda de rocha em Capitólio: 'Imagem forte e triste'

Presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD) (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), lamentou o acidente ocorrido depois de uma queda de uma rocha sobre lanchas em Capitólio , no Sudoeste do estado, nesta sábado (8/1). Dois homens morreram e mais de 30 pessoas ficaram feridas.





“Meus sentimentos e solidariedade às vítimas da tragédia ocorrida hoje nos cânions do Lago de Furnas, em Capitólio/MG. Uma imagem forte e triste. Nossa confiança no trabalho das equipes da Marinha e dos Bombeiros. Que Deus ampare a todos”, escreveu o senador no Twitter.





Um vídeo impressionante flagra o momento em que a pedra se desprende, cai na água e aparentemente chega a atingir ao menos duas embarcações. Nas imagens, pessoas próximas se desesperam com a iminência da queda da rocha.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou duas mortes entre as vítimas que estavam nas embarcações atingidas. Os bombeiros confirmaram que 32 pessoas ficaram feridas - ao menos duas em caso grave.