Samu confirma duas mortes no acidente com rocha e lanchas em Capitólio

Embarcações foram atingidas pelas rochas (foto: Reprodução/Redes sociais)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou duas mortes entre as vítimas que estavam nas embarcações atingidas por rochas que se desprenderam dos cânions no lago de Furnas, em Capitólio, no Centro-Oeste de Minas. Informações iniciais são de pelo menos 15 vítimas.