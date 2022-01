Novo vídeo mostra desespero e queda de rocha em Capitólio por outro ângulo

Outro vídeo mostra o acidente com rocha e lanchas em Capitólio (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um novo vídeo compartilhado pelas redes sociais registrou momentos após a queda da rocha na região do cânion, em Capitólio, no Sul de Minas , neste sábado (8/1). O acidente atingiu lanchas que estavam próximas da queda d'água e o Samu confirma duas mortes

Nas imagens, é possível ver as lanchas saindo do local do acidente e a onda d'água que se formou com o desabamento. "Calma, calma", fala uma voz masculina após gritos de desespero.

"Vai embora, vai embora", diz um dos tripulantes para pessoas de outra lancha, enquanto fugiam de tromba d'água formada pela queda da rocha.

Atenção! As imagens podem ser consideradas perturbadoras para algumas pessoas

O Corpo de Bombeiros trbaalha durante esta tarde no resgate das vítimas e no socorro ao acidente. Havia 15 vítimas nas lanchas atingidas pela rocha, segundo a corporação.