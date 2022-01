Prefeitura de Nova Lima vai autuar Vallourec por crime ambiental

A Prefeitura de Nova Lima vai autuar a Vallourec por crime ambiental e exigir ao lado do Governo de Minas Gerais o cumprimento do Plano de Recuperação das Áreas Degradadas depois do transbordamento do dique da barragem Mina Pau Branco neste sábado (8/1).- Leia: Moradores do Alphaville foram acordados com sirenes; veja relatos



“O que de fato ocorreu foi que o sistema de drenagem não suportou o volume de água devido às constantes chuvas nos últimos dias e cedeu, carregando material para BR-040”, diz.

Ainda segundo a nota, a gestão municipal apura neste momento o impacto ambiental gerado mantendo contato com a empresa. Defesa Civil já investiga as causas do transbordamento do dique em Nova Lima. Inicialmente, o órgão afirma que a Vallourec seguia diretrizes corretas.Em nota, a Vallourec confirmou que a situação se trata do transbordamento do dique. "A Vallourec informa que houve transbordamento de um dique localizado na Mina de Pau Branco, em Nova Lima. Não se trata de rompimento de barragem. Equipes estão atuando no local e, em breve, mais informações serão repassadas", comunicaram.