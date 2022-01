Vídeo incrível mostra carros arrastados pela lama do dique transbordado

Lama arrasta carros na BR-040 (foto: Reprodução/WhatsApp)

Um vídeo impressionante mostra o momento em que a lama que transbordou do dique da Vallourec invadiu a pista da BR-040, saída para o Rio de Janeiro, e arrastou carros e árvores.

As imagens foram gravadas pelo motorista de uma carreta, que vai descrevendo o que vê pela frente.

A lama não atingiu a Lagoa dos Ingleses, segundo um funcionário do Alphaville, localizado a poucos quilômetros do local do acidente. Os moradores do condomínio foram acordados com sirenes.





ACIDENTE COM BARRAGEM

Vídeo mostra momento que carro é arrastado, na BR-040, pela lama da barragem que transbordou, em Nova Lima, na manhã deste sábado pic.twitter.com/jEhVWPgbna — Estado de Minas (@em_com) January 8, 2022

A rodovia está interditada nos dois sentidos. Motoristas que estão fazendo o trajeto devem usar desvios por Casa Branca e Piedade do Paraopeba.