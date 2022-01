Moradores do Alphaville foram acordados com sirenes; veja relatos

Lagoa dos Ingleses não foi atingida (foto: Rafael Martins Carvalho/Reprodução) Os moradores do condomínio Alphaville amanheceram com o barulho de sirenes após o dique da Mina Pau Branco, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, transbordar na manhã deste sábado (8/1).

“Eu moro longe da lagoa dos Ingleses e estava dormindo quando acordei com a sirene, tocou umas 4 vezes, e foi por volta de umas 10:00/10:15. As pistas estão interditadas nos dois sentidos. Não tem como descer pra Belo Horizonte e nem subir pro Alphaville”, conta a estudante de Direito Nara Carvalho Lage, de 21 anos.





De acordo com Nara, os moradores ainda não receberam nenhuma assistência direta. “Estamos em casa porque imaginamos que a estrada está um caos”, explica.





O diretor de gestão da Secretaria do Meio Ambiente de Nova Lima e morador do Alphaville, Rafael Martins Carvalho, registrou uma imagem da Lagoa dos Ingleses.



De acordo com ele, a região não sofreu nenhum impacto direto com o transbordamento. “A água no canto da lagoa com cor de lama/barro aparenta ser proveniente da própria chuva”, disse.





Rafael não ouviu as sirenes, mas relata que um amigo conseguiu escutá-las. “Um amigo próximo que também mora no Alphaville me disse que escutou a sirene da casa dele, eu particularmente não escutei pois devido à chuva deixei as janelas fechadas. Fomos afetados pois a estrada foi fechada, então quem tinha compromisso em Belo Horizonte acabou ficando impossibilitado de ir”, conta.

A dentista Andréa Câmara estava na estrada no momento do transbordamento. “Assim que entramos na BR-040, eu e meu marido, demos de cara com um rio atravessando a estrada. A mata estava lotada de lama e muita água escorrendo”, conta.





De acordo com a dentista, ela precisou sair da estrada em ré e começou a alertar os motoristas que iam em direção a Belo Horizonte. “Ao chegar aqui em Alphaville escutamos duas vezes a sirene tocar. E só depois com os vídeos, descobrimos o que estava acontecendo”, conta.

A Segurança do Condomínio Alphaville informou que não existem riscos de contaminação das águas da lagoa dos Ingleses.





De acordo com o coordenador de segurança, Célio Pereira, o condomínio não sofreu nenhum impacto por enquanto.





“Em relação ao Condomínio Alphaville, está tudo intacto. Por enquanto não existe nenhum risco de atingir a lagoa ou casas’, explicou.





Apesar do condomínio não ter sido afetado, o trânsito nos dois sentidos da BR-040, que liga BH ao Rio de Janeiro, está interditado.