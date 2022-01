Vídeo assustador mostra quando rocha desaba e atinge lanchas em Capitólio

Vídeo mostra momento em que rocha desaba (foto: Reprodução/Redes sociais) O Corpo de Bombeiros trabalham neste momento, no início da tarde deste sábado (8/1), em uma ocorrência envolvendo a queda de uma rocha, tromba d'água e lanchas na região do cânion, em Capitólio, no Sul de Minas. Um vídeo impressionante flagra o momento em que a pedra se desprende, cai na água e aparentemente chega a atingir ao menos uma embarcação.

Atenção! As imagens podem ser consideradas perturbadoras para algumas pessoas

Ao menos um helicóptero dos bombeiros, o Arcanjo 8, se deslocou para atender a ocorrência. "A primeira informação que chegou para o Batalhão de Operações Aéreas (BOA): 15 vítimas com um possível óbito, mas não confirmado", informa o BOA, com informações preliminares.





"Este vídeo (vídeo acima) chegou retratando a situação que ocorreu no local. Ainda não temos Guarnições no local com as informações das vítimas. Assim que possível informaremos as atualizações", complementa o batalhão.

O Estado de Minas realiza contato com equipes que estão no local e vai atualizar esta reportagem em instantes.