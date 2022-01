Dique transborda e fecha BR-040, em Nova Lima

URGENTE

Barragem de rejeito de minério de ferro, da Mina Pau Branco, da Vallourec, rompe em Nova Lima.



Lama interdita a BR-040, antes do trevo Ouro Preto - sentido Rio de Janeiro. Bombeiros estão a caminho. pic.twitter.com/YVSeWbooLh %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 8, 2022



A barragem da Mina Pau Branco, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, transbordou na manhã deste sábado (8/1). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Guarnições dos bombeiros atenderam a ocorrência, juntamente com o Batalhão de Operações Aérea.

Dique para conter chuva transborda e fecha BR 040, em Nova Lima (foto: Reprodução)

Ele ainda informou que a barragem não apresenta risco. "O maciço se encontra íntegro, não há nenhum tipo de rompimento e problema estrutural. Não há nenhuma vítima fatal e comunidade que esteja em risco neste momento, que demande qualquer tipo de ação de evacuação. Toda estrutura do Corpo de Bombeiros foi mobilizada para a região, estamos realizando o monitoramento e em contato direto com a empresa Vallourec, responsável pela estrutura, mas não há situação de risco iminente. A estrutura permanece íntegra e não apresenta nenhum tipo de problema", disse.





Barragem da Mina Pau Branco, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte (foto: Reprodução/ Google Maps)



A prefeitura de Nova Lima informou que vai autuar a Vallourec por crime ambiental.

Em nota, a Vallourec, empresa responsável pela estrutura, confirmou que a situação se trata do transbordamento do dique. "A Vallourec informa que houve transbordamento de um dique localizado na Mina de Pau Branco, em Nova Lima. Não se trata de rompimento de barragem. Equipes estão atuando no local e, em breve, mais informações serão repassadas", comunicaram.





Trânsito interditado nos dois sentidos da BR-040, que liga BH ao Rio de Janeiro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)