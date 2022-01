Bombeiros resgatam pessoas ilhadas pela chuva em Juatuba

A chuva da madrugada deste sábado (8/1), deixou 11 pessoas ilhadas em Juatuba, na Região Central de Minas Gerais. Entre elas, havia crianças. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 0h30 para fazer o resgate no Bairro Cidade Nova 2. Todas as pessoas foram retiradas com segurança de suas casas e encaminhadas para a Escola Municipal Padre Moacir.