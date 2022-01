Fique em casa: policiais pedem para população mineira não pegar estrada

Rodovia BR-040 foi interditada neste sábado em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) "Não estamos conseguindo garantir a segurança". É assim que define o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Minas, Aristides Junior, após alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas a todo momento. A chuva incessante fez com com que autoridades se mobilizassem nesta sábado (8/1) para pedir que a população evite sair de casa enquanto o temporal persistir.





Em coletiva de imprensa nesta tarde, o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Aristides Junior, chegou a esclarecer que não há recomendação de desvios, nem no caso da Via 040, em Nova Lima, na Grande BH.









A dica vale para todas as regiões com chuva no estado. “Quem puder, fique em casa. Evitem viajar porque a situação tende a se complicar. Evitem transitar nas rodovias até que a situação se normalize, principalmente com as chuvas”, reforçou, elencando alguns riscos. “Há tanto queda de barreira quanto falta de visibilidade. Às vezes tem que parar em lugares sem qualquer tipo de apoio”, exemplifica.

O coronel Edgard Estevo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros garantiu que o governo está trabalhando na resposta e prevenção a desastres, mas conta com a cooperação da sociedade.





“Fazemos um apelo. O solo já está encharcado em diversas cidades. Esse final de semana estamos com concentração de chuvas em várias regiões do estado. Estamos atuando de forma intensa, com todo nosso esforço pessoal e de viaturas, mas é fundamental o comportamento de autoproteção, evitando sair, evitando os espaços de alagamento para que não tenhamos vítimas”, pediu.