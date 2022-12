Ouro Preto: novo deslizamento de terra ameaça Morro da Forca

Nessa semana ocorreu um pequeno deslizamento de massa de terra no setor sul do Morro da Forca (foto: Divulgação/ Neno Vianna- PMOP)

A falta de obras de retaludamento no Morro da Forca, onde em janeiro deste ano foi soterrado o casarão histórico Solar Baeta Neves, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, causou preocupação após um novo deslizamento de terra no local. Nessa quarta-feira (7/12), a Defesa Civil de Ouro Preto realizou obras de sinalização e aumentou a faixa de isolamento da área.

De acordo com o secretário de Defesa Civil de Ouro Preto, Juscelino Gonçalves, nessa semana ocorreu um pequeno deslizamento de massa de terra no setor sul do Morro da Forca, que atingiu o metalão e fez um barulho alto, assustando as pessoas próximas ao terreno.

O secretário de Defesa Civil afirma que as obras de engenharia e retaludamento ainda não foram concluídas e a Secretaria de Obras tem consciência de que o local precisa desse trabalho.

“Foi trocado o Secretário de Obras e agora estamos acionando os governos Estadual e Federal, uma vez que Ouro Preto é uma cidade patrimônio histórico mundial, para que nos ajudem na implementação e execução do retaludamento na encosta e também em outras encostas na cidade”.

Outros pontos considerados como área de risco, segundo o secretário, são a Serra de Ouro Preto e a Rua Padre Rolin.

Retaludamento é uma solução aplicável para qualquer tipo de rocha ou solo e adaptável a todas as situações de esforços, sendo utilizado em larga escala para contenção de taludes que correm risco de deslizamento. É associado a obras de controle de drenagem e proteção superficial, de modo a reduzir a infiltração de água no terreno e disciplinar seu escoamento, inibindo os processos erosivos.

Período chuvoso

Ainda segundo o secretário de Defesa Civil, o mês de novembro fechou com um alto índice pluviométrico de 330 milímetros cúbicos e a previsão é que esse volume de chuvas aumente na região durante o mês de dezembro.

“A Defesa Civil tem todo protocolo dentro do plano de contingenciamento para que volte as atenções aos pontos de risco como a Serra de Ouro Preto, Rua Padre Rolin e o Morro da Forca. Está sendo feito um monitoramento constante com sobrevoo de drones e com todos geólogos da Defesa Civil realizando análises constantes desses pontos” afirma.

Em relação ao deslizamento de terra no Morro da Forca, a prefeitura de Ouro Preto afirma que um novo laudo técnico será realizado por uma empresa especializada na próxima semana. Dessa forma, com o resultado, medidas adicionais serão adotadas para garantir a estabilidade do terreno.