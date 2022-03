Ouro Preto faz intervenção no Morro da Forca, onde casarão histórico caiu

Material retirado na construção do talude será usado em aterramento de avenida (foto: NENO VIANNA/PREFEITURA DE OURO PRETO/DIVULGAÇÃO) Com o sol firme, depois da chuvarada de janeiro até meados de fevereiro, tem início a primeira etapa de uma intervenção importante para o patrimônio cultural de Ouro Preto, na Região Central de Minas. Desde segunda-feira, 28, equipes trabalham na retirada da terra para estabilizar a encosta do Morro da Forca, no Centro Histórico, onde ocorreu o deslizamento que destruiu, em 13 de janeiro, o Casarão Baeta Neves, do fim do século 19.

Casarão ficou destruído após deslizamento (foto: NENO VIANNA/PREFEITURA DE OURO PRETO/DIVULGAÇÃO) Também na nota, o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, destacou o caráter técnico da obra: “Tudo tem seu tempo e sua hora, muitas pessoas têm opiniões diferentes do que deveria ser feito no Morro da Forca, porém precisamos seguir um planejamento, tendo um parecer favorável dos geólogos e dos engenheiros, e por isso a obra está começando agora”.





Já o secretário de Obras, Antônio Simões, explicou o funcionamento das atividades. “É importante ressaltar que as atividades têm a previsão de 45 dias trabalhados, ou seja, as obras param em dias chuvosos, retornando assim que forem atestadas a segurança da equipe e a estabilidade do terreno”.





ESCOMBROS HISTÓRICOS



De acordo com a Prefeitura de Ouro Preto, a segunda fase será dedicada aos escombros do Casarão Baeta Neves, o primeiro em estilo neocolonial de Ouro Preto e parte do conjunto arquitetônico reconhecido como Patrimônio Mundial, em 1980, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1938. Os serviços, ainda sem data para começar, vão contar com uma equipe multidisciplinar, incluindo arqueólogos e historiadores, na tentativa de se encontrarem elementos da construção inaugurada em 1906.





Logo após o deslizamento de terra e destruição do casarão, sem vítimas, o Iphan informou que o imóvel estava interditado desde 2012, quando o correu o deslizamento de um trecho da encosta, comprometendo um anexo existente na parte posterior do lote. Pouco antes do ocorrido em 13 de janeiro, a Defesa Civil de Ouro Preto, juntamente com a Guarda Civil Municipal, interditou as vias de entorno, após indícios de movimentação de terra. A área vinha sendo monitorada pela Defesa Civil desde o final de 2021, por ocasião das fortes chuvas na região.